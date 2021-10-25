Son dakika | MSB duyurdu: El yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeş olduğu ve ağabeyinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar"

Yunus Emre Yalman kimdir?