SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan bir üsse, PKK/YPGliler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.
Buna yönelik yapılan cezalandırma atışlarında, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
1⃣Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/limBqQGfGz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2021