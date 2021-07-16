SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan bir üsse, PKK/YPGliler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Buna yönelik yapılan cezalandırma atışlarında, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.