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  3. SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan bir üsse, PKK/YPGliler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi. 

Buna yönelik yapılan cezalandırma atışlarında, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapan teröristlere kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilerek 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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