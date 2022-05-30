Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB, PKK/YPG’li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/YgKLrrX9ZO