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  3. Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB, PKK/YPG’li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

İNLERİNE GİRİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu! İnlerine giriyoruz! PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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