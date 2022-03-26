Son dakika | MSB duyurdu: İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cisim bulundu

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar devam ederken Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazına kadar geldiği öne sürüldü. Söz konusu cisim balıkçılar tarafından görüntülenirken Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."