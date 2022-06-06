Son dakika | MSB duyurdu! Komandolar, 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır dışında terör örgütlerinin hain emellerine izin vermemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."