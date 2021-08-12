Son dakika | MSB duyurdu: Mahsur kalan toplam 353 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık TSK’ya ait helikopterlerle bölgede gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 kişinin kurtarılarak güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık TSK’ya ait helikopterlerle bölgede gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 kişinin kurtarılarak güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.
TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti."