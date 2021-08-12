Son dakika | MSB duyurdu: Mahsur kalan toplam 353 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildiKorkunç olay! 1 yaşındaki küçük kız hayatını kaybettiTrabzonspor kritik penaltı ile turladıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Selde can kaybı 17'ye yükseldi12 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?AFAD'dan o iller için flaş sel ve heyelan uyarısı!Masterchef Araz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Araz Aknam İnstagram hesabı nedir?İstanbul'da kafa kesme dehşeti! Korkunç olay: 5 kişi girdikleri evden 4 kişi çıktılarSon dakika | Erdoğan ve el-Burhan'dan flaş açıklama! Türkiye ile Sudan arasında imzalar atıldıTHY'den flaş açıklama! Sel felaketi yaşanan iller için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanındı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | MSB duyurdu: Mahsur kalan toplam 353 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi

Son dakika | MSB duyurdu: Mahsur kalan toplam 353 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık TSK’ya ait helikopterlerle bölgede gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 kişinin kurtarılarak güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık TSK’ya ait helikopterlerle bölgede gerçekleştirilen arama- kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 kişinin kurtarılarak güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.

TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT