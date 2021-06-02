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  3. SON DAKİKA! MSB duyurdu: METİ timine roket atan 3 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! MSB duyurdu: METİ timine roket atan 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamda, Hakkari Yüksekova’da beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini sağlayan METİ timine İran topraklarından roket atan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SON DAKİKA! MSB duyurdu: METİ timine roket atan 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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