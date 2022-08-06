Son dakika | MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde, terör örgütü PKK'nın açmış olduğu taciz ateşi nedeniyle 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin şehit oldu!

Milli Savunma bakanlığı, Pençe-Kilit harekat bölgesinde, görevli askerlerimizin bulunduğu noktaya terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi nedeniyle askerimiz P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medyada hesabında Bakan Akar adına paylaşmış oldukları açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 05 Ağustos tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

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