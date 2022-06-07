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  3. Son dakika! MSB duyurdu! Pençe- Kilit operasyonunda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB duyurdu! Pençe- Kilit operasyonunda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB duyurdu! Pençe- Kilit operasyonunda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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