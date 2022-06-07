Son dakika! MSB duyurdu! Pençe- Kilit operasyonunda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/AIVJ5m8mgI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2022