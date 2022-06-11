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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi

Son dakika | MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayının 220'ye yükseltildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyondaki son durum hakkında  Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. "

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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