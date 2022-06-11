Son dakika | MSB duyurdu! Pençe - Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayının 220'ye yükseltildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyondaki son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. "
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. #MSB pic.twitter.com/O8cRraDJb4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2022