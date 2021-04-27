Son dakika | MSB duyurdu: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 37 terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu."

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar da Bakanlık tarafından paylaşıldı. İşte o anlar: