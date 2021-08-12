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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde üs bölgesine yapılan havanlı saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde üs bölgesine yapılan havanlı saldırı sonucu 1 askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir."

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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