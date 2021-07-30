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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere düzenlenen hava harekatında 40'a yakın hedefin imha edildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu! Terör örgütüne hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı yürütülen mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekâtı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur."

Öte yandan en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar terörle mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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