Bahadır Tatlıöz kimdir, nereli, kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap ediyor (canlı yayın)Saadet Partisi'nde flaş gelişme! Oğuzhan Asiltürk'ten kongre çıkışıÜnlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün acı günü: Babası hayatını kaybetti! Aldığı karar takdir topladıFahrettin Koca'dan sağlık çalışanına teşekkür: Yaptığın fedakarlık takdire şayan!e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvurular başladı!SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Eğitim Bakanlığından flaş karar: DYK kursları 8. sınıflar için Eylül'de değil Temmuz'da!Polemikler kraliçesi Demet Akalın, durdu durdu yine Hadise’ye sataştı! Kocasıyla birlikte…İBB yaz spor okulları kayıt 2021 ekranı: İBB yaz spor okulları başladı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

 

 

"TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 

SON DAKİKA| MSB: Garada tespit edilen 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi


 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT