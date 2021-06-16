SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PyYyS9nMzu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021

"TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."



