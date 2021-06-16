SON DAKİKA| MSB: Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha hava kuvvetlerinin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021
Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PyYyS9nMzu
"TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."