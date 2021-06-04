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  3. SON DAKİKA| MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

SON DAKİKA| MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

SON DAKİKA| MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

SON DAKİKA| MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

SON DAKİKA haberi... MSB: Edirne'nin İpsala İlçesi'nde ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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