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  3. Son dakika | MSB'den açıklama! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale gerildi

Son dakika | MSB'den açıklama! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale gerildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MSB'den açıklama! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale gerildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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