Son dakika | MSB'den flaş açıklama! Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."