Son dakika | MSB'den flaş açıklama! Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." Berkem Temizel Gece Editörü