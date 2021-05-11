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  3. Son dakika | MSB'den flaş açıklama! Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Son dakika | MSB'den flaş açıklama! Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan  yapılan açıklama şu şekilde:

"Güçlü, Kararlı ve Muktedir! 

Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB'den flaş açıklama! Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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