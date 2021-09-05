Son dakika! MSB'den terörle mücadele açıklaması! Çarpıcı sonuçlar duyuruldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Güvenlik kaynakları da terör örgütünün sözde lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta atışı operasyonların sürdüğünü bildirildi.

MSB tarafIndan yapılan açıklamada: "Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İran sınır hattında 2021 yılında yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 68 bin 353 şahıs engellenmiş, bin 78 şahıs yakalanmıştır" denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir ayda 6'sı büyük 16'sı orta çaplı olmak üzere 22 operasyon düzenlendi.

1 Ocak 2021 itibarıyla 1865 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında toplamda 244 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'deki harekat alanlarına sızma girişiminde bulunan 105 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar toplam 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir ayda kaçak giriş yapmayı deneyen 13 bin 769 kişi yakalandı. 1 Ocak 2021 itibariyle 68 bin 353 şahısın girişi engellendi.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

Afganistan'dan 1129 Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirildi. 25 Ağustos'ta başlayan tahliyeler 27 Ağustos'ta tamamlandı.

HAMİD KARZAİ HAVALİMANI'NUIN DURUMU

Güvenlik kaynakları: Havalimanının açılması için teknik çalışmalar sürüyor

AFGAN ASKERİ ÖĞRENCİLER

Güvenlik kaynakları: Daha önce eğitim için gelmiş Afgan askeri öğrencilerin durumu için çalışma sürüyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016'dan itibaren toplam 23 bin 931 personel FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edildi. 1425 personel hakkında idari işlem devam ediyor. Bu yıl toplam 3 bin 243 personel görevden çıkarıldı.

"YUNANİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Yunanistan Türkiye'nin barışçıl çözüm önerilerine karşı gerilimi tırmandırmaya yönelik adım atıyor.

Kıbrıs'ta Türkiye eş haklara sahip iki devletli çözümden yanadır.