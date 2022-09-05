Son dakika! Muğla beşik gibi sallanıyor! Bu defa 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Muğla beşik gibi sallanıyor! Bu defa 3,7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Muğla'daki hareketlilik devam ediyor. Bu defa Kandilli Rasathanesi Muğla'nın Ula ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, AFAD'dan gelen bilgide sarsıntının 3,6 olduğu bildirildi.

Son dakika! Muğla beşik gibi sallanıyor! Bu defa 3,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! Muğla beşik gibi sallanıyor! Bu defa 3,7 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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