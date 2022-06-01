Son dakika | Muğla Dalaman'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı

Alınan bilgilere göre yangın sabah saatlerinde Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

(AA)