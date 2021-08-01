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  3. Son dakika | Muğla'da felaket büyüyor! Bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Son dakika | Muğla'da felaket büyüyor! Bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... Muğla'da bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha yangın çıktı.

Son dakika | Muğla'da felaket büyüyor! Bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... Muğla'da bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha yangın çıktı.

5 AYRI NOKTADA YANGIN!

An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Son dakika | Muğla'da felaket büyüyor! Bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Berkem Temizel
Gece Editörü
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