Son dakika | Muğla'da felaket büyüyor! Bölgede devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... Muğla'da bir saat önceye kadar 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha yangın çıktı.

5 AYRI NOKTADA YANGIN!

An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.