İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? | Survivor İsmail eleniyor mu? | Acun Ilıcalı İsmail Balaban ile ilgili ne açıkladı?Son dakika | İsveç Savunma Bakanı Hultovist'ten YPG/PKK'ya destek! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldıSon dakika | Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'ten istifasını istedi!Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan SalıMasumlar Apartmanı 30. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Nisan 2021 SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleDüzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadıSON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

17:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

SON DAKİKA Muğla da korkutan deprem

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT