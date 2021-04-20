SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika... AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 17.32 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
17:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."