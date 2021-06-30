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  3. SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin yaptığı bilgilendirmede, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 14.41'de, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerince sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımda, Muğla'nın Datça açıklarında, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,07 km derinlikte meydana gelen sarsıntının saati ise 14.41 olarak açıklandı.

 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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