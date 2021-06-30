SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!

Son dakika haberi... AFAD yetkililerince sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımda, Muğla'nın Datça açıklarında, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,07 km derinlikte meydana gelen sarsıntının saati ise 14.41 olarak açıklandı.

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