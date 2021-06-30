SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem: Datça, 3,9 ile sallandı!
Son dakika haberi... AFAD yetkililerinin yaptığı bilgilendirmede, Muğla'nın Datça açıklarında, saat 14.41'de, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... AFAD yetkililerince sosyal medya platformu Twitter'da yapılan paylaşımda, Muğla'nın Datça açıklarında, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,07 km derinlikte meydana gelen sarsıntının saati ise 14.41 olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ
Enlem : 36.3053 N
Boylam : 27.0220 E
Derinlik : 7.07 km
Detay : https://t.co/w0mK6sg7UH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi