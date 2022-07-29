Son dakika | Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Alınan bilgilere göre Marmaris ilçesi İçmeler-Turunç yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yerleşim yerine yakın olan yangının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ederken şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü kaydedildi.

YANGIN OTELE SIÇRADI

Ayrıca, yangının bölgede bulunan bir otele sıçradığı, o anların bir vatandaşın cep telefonuna yansıdığı görüldü. Söz konusu görüntülerde bir vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ dediği duyuldu.

Ayrıca oteldeki vatandaşların tahliye edildiği kaydedildi.

Öte yandan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI OKTAY, YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Yangının çıkış nedeni hakkında açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Şu anki yangın, ilk izlenimimize göre trafodan kaynaklı. Geniş alana yayılma durumu söz konusu değil. Yangının kısa sürede söndürüleceğini düşünüyorum. " dedi.

OGM: 10 DAKİKA İÇERİSİNDE İLK MÜDAHALEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangına ilişkin açıklamada, " Muğla Marmaris orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: YANGINDA YARALI BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın Twitter hesabından yangındaki son duruma ilişkin yapılan açıklamada," Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır." denildi. Ayrıca yangına Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından karadan ve havadan müdahale edildiği bilgisi verildi.