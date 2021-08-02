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  3. Son dakika | Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine sıçradı!

Son dakika | Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine sıçradı!

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine ulaştı. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Son dakika | Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine sıçradı!

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını ise zeytin bahçelerine sıçradı.

Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede süren yangına, hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuluyor.

Mahalle sakinleri traktörlerine bağladıkları ilaç makinelerindeki suyu sıkarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika | Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın zeytin bahçelerine sıçradı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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