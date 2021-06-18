Son dakika | Mustafa Cengiz müjdeyi verdi: Galatasaray'ın finansal fair play anlaşması sona erdi

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı kırmızılı kulübünUEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’na tam uyum göstermesinin akabinde öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak için Şubat ayında başvuru yaptığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "UEFA’nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması’nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

KISITLAMALAR KALDIRILDI

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Yves Leterme, tarafından kulübe gönderilen yazıda uzlaşma anlaşmasından çıkıldığı belirtildi.

Böylece, sarı kırmızılı takıma uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırıldı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Müjdeli bir haber vermek istiyorum. Daha 1 yılımız olmasına rağmen FFP anlaşmamız sona erdi. Bugün itibariyle 1 yıl önceden serbest kalmış durumdayız. UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye. Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı. Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor."

Böylece sarı kırmızılı takım oyuncu satışı yapmadan transfer yapabilecek.