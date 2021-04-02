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  3. SON DAKİKA! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da başlayacak!

SON DAKİKA! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da başlayacak!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan tarihinde başlayacağı bilgisini duyurdu.

SON DAKİKA! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da başlayacak!

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi. Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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