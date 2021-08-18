Son dakika | NATO duyurdu: Kabil Havalimanında izdiham çıktı: 17 kişi yaralandı

Son dakika... Afganistan'da Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından ülkeden ayrılmak isteyenler Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişini sürdürüyor. Özellikle sıcak havalara rağmen kadın, çocuk, genç demeden herkes ülkeden ayrılmak için bir yol ararken izdiham yaşandı. NATO'nun açıklamasına göre çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.