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  4. Son dakika | Nazım Sangare'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yırtık tespit edildi

Son dakika | Nazım Sangare'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yırtık tespit edildi

Son dakika... Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynanan maçtan sonra sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sanagere'ye çekilen MR'ında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika | Nazım Sangare'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Süper Ligin 37.haftasında evinde konuk ettiği ve 3-2 galip ayrıldığı Kasımpaşa maçının ardından sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'den sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Oyuncunun adalesindeki bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Son dakika | Nazım Sangare'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Yırtık tespit edildi

{TITLE_STRIP}Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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