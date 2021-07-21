SON DAKİKA! NBA 2021 şampiyonu belli oldu: Kupayı Milwaukee Bucks kaldırdı!

Son dakika haberi... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020/2021 sezonunda Milwaukee Bucks şampiyon oldu. Milwaukee'de bulunan Fiserv Forum oynanan serinin 6. maçında Bucks, Suns'ı 105-98'lik skorla mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve 50 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

50 YIL ARADAN SONRA...

Hem seri boyunca hem de sezon içinde takımın en değerli ismi olan Giannis Antetokounmpo toplam 50 sayı, 14 ribaund'luk oyunuyla double-double yaptı ve şampiyonluğun olduğu kadar 6. maçın da yıldızı olmayı başardı.

Phoneix Suns'ı bu sezon taşıyan isimlerden Chris Paul 26 sayı 5 asist ile maçı tamamlarken Booker ise 19 sayı 3 ribaund 5 asistte kaldı.

Milwaukee Bucks böylelikle 47 yıl sonra çıktığı NBA Final serisinde, tam 50 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamış oldu.

MILWAUKEE BUCKS HAKKINDA

Milwaukee Bucks, NBA'de mücadele eden basketbol takımlarından biridir. Takım maçlarını Fiserv Forum'da oynamaktadır. 1968 yılında kurulan takım, 1971 sezonunda o zamanki ismiyle Lewis Alcindor, bilinen ismiyle Kareem Abdul-Jabbar önderliginde şampiyon olmayı başarmıştır.

MİLWAUKEE BUCKS OYUNCU KADROSU

Emekliye ayrılan formalar:

1 Oscar Robertson, 1970–74

2 Junior Bridgeman, 1975–84 ve 1986–87

4 Sidney Moncrief, 1979–89

14 Jon McGlocklin, 1968–76

16 Bob Lanier, 1980–84

32 Brian Winters, 1975–83

33 Kareem Abdul-Jabbar, 1969–75