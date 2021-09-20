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  3. Son dakika | Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Son dakika | Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Son dakika... Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika | Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek yaralanan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73), tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 

Mengü, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde CHP'den Manisa milletvekili seçilmişti.

NEVŞİN MENGÜ: BABAMI KAYBETTİK

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü’nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür. Merhuma yüce Allahtan rahmet, aile fertlerine baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun, inşallah." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

{TITLE_STRIP}Şahin Mengü kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Nevşin Mengü'nün babası kimdir?

Son dakika | Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybettiSon dakika | Nevşin Mengü'nün babası eski CHP Milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Tayfun Altuntaş
Editör
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