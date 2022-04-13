Son dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı
Son dakika: ABD'de Brooklyn metro saldırısı şüphelisi Frank James Manhattan'da gözaltına alındı.
Son dakika haberine göre, ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.
ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.