13 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 13 Nisan 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıİsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne ? Sevgilisi kim?Bilal Sonses kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bilal Sonses şarkıları hangileri?Şampiyonlar Ligi: Liverpool- Benfica maçı canlı izle | Liverpool- Benfica Exxen TV canlı yayın izle linkiŞampiyonlar Ligi: Athletico Madrid - Manchester City maçı canlı izle | Athletico Madrid - Manchester City Exxen TV canlı yayın izle linkiSon dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı13 Nisan 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 13.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika: 13 Nisan 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTuğçe Kandemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler? Tuğçe Kandemir kaç kilo?Güzel oyuncu Bahar Şahin'den eski sevgilisi Dorukhan Toköz'e ağır gönderme! 'Eskort sevdası' demişti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı

Son dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı

Son dakika: ABD'de Brooklyn metro saldırısı şüphelisi Frank James Manhattan'da gözaltına alındı.

Son dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı

Son dakika haberine göre, ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

 ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT