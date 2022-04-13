Son dakika | New York metrosunu kana bulamıştı! Korkunç saldırıyı düzenleyen Frank James yakalandı

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek şaşırttı! Türkiye'deki bekarlar evlilere oranla iki kat daha fazla...

Ünlü İlahiyatçı Fatih Çıtlak kırdığı pot ile kadınların diline düştü! 'Evlilik' çıkışı sosyal medyada deprem etkisi yarattı!

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! "Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli"