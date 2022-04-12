Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!Kim Kardashian oğluna dehşeti yaşattı! Küçük çocuk oyun oynarken annesinin seks kasetini bulduÖmür Gedik'ten şaşırtan ilişki çıkışı! Sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Evliyim, eşimi seviyorum, sevgililerimi de seviyorum"İmsakiye 2022 Diyanet: İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller! İftara ne kadar kaldı? 12 Nisan Salı iftar saatiSon dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde şok itiraf geldi! Bircan Bali katilin ailesini övdü, baba Karabulut'a 'istismar' yakıştırması yaptı!Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Meriç Erkan'ın değişimi herkesi şaşırttı: Kadınlarla bir araya gelemiyorum dedi zor anlar yaşadıSon dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! "Ukrayna anlaşmadan saptı"Son dakika: 12 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı... Brooklyn'da bir metro istasyonuna ateş açıldığı be bomba düzeneği bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda sivilin yaralandığı biliniyor.

Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! Reuters'dan gelen bilgiye göre; New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan bir metro istasyonuna saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda patlayıcı düzeneğin bulunduğu ve yaralıların olduğu söylendi. Başka haber ajanslarından gelen ifadelerde ise saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi giydiği söylendi

Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çoğu insanın işine veya evine gitmek için tercih ettiği metroda, bir kişinin saldırgan olduğu ve vurulduğu iddiası gündemi sarstı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT