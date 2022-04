Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var! Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı... Brooklyn'da bir metro istasyonuna ateş açıldığı be bomba düzeneği bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda sivilin yaralandığı biliniyor.

A+ A-

Son dakika! Reuters'dan gelen bilgiye göre; New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan bir metro istasyonuna saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda patlayıcı düzeneğin bulunduğu ve yaralıların olduğu söylendi. Başka haber ajanslarından gelen ifadelerde ise saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi giydiği söylendi ÖLÜ VE YARALILAR VAR Çoğu insanın işine veya evine gitmek için tercih ettiği metroda, bir kişinin saldırgan olduğu ve vurulduğu iddiası gündemi sarstı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri