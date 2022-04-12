Son dakika! New York'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! Reuters'dan gelen bilgiye göre; New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan bir metro istasyonuna saldırı düzenlendi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda patlayıcı düzeneğin bulunduğu ve yaralıların olduğu söylendi. Başka haber ajanslarından gelen ifadelerde ise saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi giydiği söylendi

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çoğu insanın işine veya evine gitmek için tercih ettiği metroda, bir kişinin saldırgan olduğu ve vurulduğu iddiası gündemi sarstı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.