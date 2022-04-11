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  3. Son dakika! Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Nisa bebeği terk eden anne Ebru S. için istenen ceza belirlendi. Nisa bebeğin biyolojik annesi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika! Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Türkiye günlerdir, annesi tarafından terk edilen 3 aylık Nisa Mihriban bebeğe ağlıyor. Beyin ölümü gerçekleştiği söylenen bebek için Bakan Fahrettin Koca'nın "Beyin ölümü gerçekleşmedi. İlk tepkisini verdi" duyurusu yüreklere su serperken , Nisa bebeğin annesi hakkında istenen ceza da merak ediliyordu. Biyolojik anne için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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