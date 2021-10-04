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  3. Son dakika | Nobel Tıp ödülü sahibini buldu: David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

Son dakika | Nobel Tıp ödülü sahibini buldu: David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

Son dakika haberi... Isı ve temas reseptörleri keşfini yapan David Julius ve Ardem Patapoutian, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.

Son dakika | Nobel Tıp ödülü sahibini buldu: David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

Son dakika haberi... Nobel Tıp Ödülü'nü kazanana belli oldu. Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, İsveç'in Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.

Son dakika | Nobel Tıp ödülü sahibini buldu: David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

David Julius

Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton, "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.

Son dakika | Nobel Tıp ödülü sahibini buldu: David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

Ardem Patapoutian

NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜN GEÇMİŞİ

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

Tayfun Altuntaş
Editör
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