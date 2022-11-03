SON DAKİKA! TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
Öğrenim kredisi ve Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Meclis'ten geçti!
TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenim kredisi, kur korumalı mevduat uygulaması, turizm payı oranları gibi düzenlemeleri de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
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