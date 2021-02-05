Son dakika: Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberi... Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Dünyada ne olup bittiğine bakıyoruz. En az yüzde 80'inde açık okullar. Öncelikle açılacak olan sınıfların öğretmenleri aşılanacak. Öğretmenlerin aşama aşama aşılanması hedefleniyor. Ana sınıfında kaç kişi var, hepsini takip ediyoruz. Aileleri de dahil.

OECD'deki ülkelerin tamamını günlük ve haftalık olarak takip ediyoruz. En çok okul kapatan ülke konumundayız. Çünkü biz kontrollü gidiyoruz. 10 yaş altını, ülkelerin tamamı kapatmadı. 10 yaş altına bulaşma riskinin az olduğu akademik olarak dile getiriliyor. Tüm sınıfları hepsini açmayalım dedik. Tamamı açılırsa risk oluşabilir görüşü ortaya çıktı, bu yüzden de hepsini açmadık.

Çocukların gelişiminde rehberlik açısından, sosyalleşme açısından son derece önemli okul. Kayıplarımız o yüzden farklı. Ruh sağlığı ile de kaybımız var. Okul çok önemli.

KÖY OKULLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR MI?

Bizim bir standardımız var; hepsinin bölge bölge, bütün okulların risk analizleri incelemeye tabi tutuldu. Dezenfektan ve sabun konusunda, temizlik malzemeleri konusunda, bir tek küçük eksik olsa bile tüm çalışma yapıldı. Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. TSE standartları hayata geçirildi. Temiz belgesi alındı.

Bu belgenin olması dış denetçiler tarafından sağlanıyor. Asıl risk analizini okulum temiz belgesini veren ekip sağlıyor. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı.

Bir sınıfta en fazla kaç kişi olabilir, teneffüse çıkarken nasıl bir düzen olacak. Bütün bunları simülasyonla deneyimledik.

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz?" diye soruyorlar. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.