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Son dakika | Olcay Şahan futbol kariyerini noktaladı

Son dakika haberi... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Son dakika | Olcay Şahan futbol kariyerini noktaladı

Son dakika haberi... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Olcay Şahan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum.

Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatırları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım.

Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum.

Şimdi veda zamanı;

Çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum.

Hakkınızı helal edin..."

Son dakika | Olcay Şahan futbol kariyerini noktaladı

OLCAY ŞAHAN KİMDİR?

Olcay Şahan 26 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya geldi. Doğduğu şehir itibarıyla futbol hayatına da burada başlayan Olcay Şahan, çocukluk ve gençlik dönemini Düsseldorf şehrinde sürdürdü. Spor hayatında birçok başarıya ulaşan Olcay Şahan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Olcay Şahan kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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