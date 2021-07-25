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  3. SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

SON DAKİKA | Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi. Öte yandan 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de bronz madalya kazandı.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

SON DAKİKA HABERİ... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi. Ayrıca 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de bronz madalya kazandı.

TOPLAM SKORDA 17-8'LİK ÜSTÜNLÜK KURDU

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

HATİCE KÜBRA İLGÜN İKİNCİ BRONZ MADALYAYI KAZANARAK GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı. Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

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