SON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"

SON DAKİKA HABERİ... Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu. Çelik bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu söyleyerek "Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz" dedi.

"BU SALDIRIYI EN KUVVETLİ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırılara dair yaptığı paylaşımında "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"ERMENİSTAN'I CESARETLENDİRENLER DE SORUMLUDUR"

Ermenistan'ın saldırgan politika yürüttüğüne dikkat çeken Çelik, bölge barışının risk altına girdiğini söyleyerek "Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın." dedi.

"BU SALDIRILAR ERMENİSTAN'I DAHA DA ZOR DURUMA SOKACAK"

Ak Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında Ermenistan'a çağrıda bulunarak, "Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir." ifadelerini kullandı.