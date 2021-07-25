Safiye Soyman'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!Baş Belası 6. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 6. bölüm canlı izleAntalya'da komşu dehşeti! Eve saldırıp önce komşusunun kolunu kopardı sonra köpeğini öldürdü25 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon konseriyle yine gündemde! Gülşen sahne kostümüyle dikkatleri üzerine topladı!SON DAKİKA |Olimpiyatlardaki ilk madalyamız tekvandodan! Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandıSON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"Odun toplamak için ormana gitti bir daha haber alınmadı! Gülefer Boynukısa'dan 3 gündür iz yokVaka artışları yeni yasakları da beraberinde getirdi! Maske takmak artık zorunluResmen süper baba! Çocuklarını tatile götüremeyince elleriyle havuz inşa etti
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"

SON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"

SON DAKİKA | Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklama ile Ermenistan saldırısında bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Ömer Çelik "Ermenistan saldırgan politikasıyla bölge barışını tehdit ediyor"

SON DAKİKA HABERİ... Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik acı haberi duyurdu. Çelik bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu söyleyerek "Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz" dedi.

"BU SALDIRIYI EN KUVVETLİ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırılara dair yaptığı paylaşımında "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"ERMENİSTAN'I CESARETLENDİRENLER DE SORUMLUDUR"

Ermenistan'ın saldırgan politika yürüttüğüne dikkat çeken Çelik, bölge barışının risk altına girdiğini söyleyerek "Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın." dedi.

"BU SALDIRILAR ERMENİSTAN'I DAHA DA ZOR DURUMA SOKACAK"

Ak Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında Ermenistan'a çağrıda bulunarak, "Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir." ifadelerini kullandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT