SON DAKİKA! Osmaniye - Kadirli'de korkutan deprem: 4,2 ile sarsıldı! Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaşıltığı bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Mal veya can kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde paylaşılan bilgide, 6,3 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Yoğunoluk - Kadirli olduğu tespit edildi. #DEPREM: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 2, 2021 AFAD son depremler için TIKLAYIN Kandilli rasathanesi son depremler için TIKLAYIN Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü