SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.
Son dakika! ÖSYM Başkanı Aygün twitter üzerinden yaptığı paylaşımda YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bilgi verdi.
Akgün yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021