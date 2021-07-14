SON DAKİKA! Otobüs biletlerinde yeni dönem: Kafalarına göre artıramayacaklar! Tavan fiyat uygulaması başladı!

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre 3 farklı tavan ücreti uygulanacak. Buna göre kilometre aralığına göre şu fiyatlar uygulanacak.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL

Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL

Yol mesafesi 651-700 kilometre arası: 174 TL