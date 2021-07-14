SON DAKİKA! Otobüs biletlerinde yeni dönem: Kafalarına göre artıramayacaklar! Tavan fiyat uygulaması başladı!
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca otobüs bileti fiyatlarında tavan ücret uygulaması başlatıldı.
Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre 3 farklı tavan ücreti uygulanacak. Buna göre kilometre aralığına göre şu fiyatlar uygulanacak.
Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL
Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL
Yol mesafesi 651-700 kilometre arası: 174 TL