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  3. SON DAKİKA! Otobüs biletlerinde yeni dönem: Kafalarına göre artıramayacaklar! Tavan fiyat uygulaması başladı!

SON DAKİKA! Otobüs biletlerinde yeni dönem: Kafalarına göre artıramayacaklar! Tavan fiyat uygulaması başladı!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca otobüs bileti fiyatlarında tavan ücret uygulaması başlatıldı.

SON DAKİKA! Otobüs biletlerinde yeni dönem: Kafalarına göre artıramayacaklar! Tavan fiyat uygulaması başladı!

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre 3 farklı tavan ücreti uygulanacak. Buna göre kilometre aralığına göre şu fiyatlar uygulanacak.

Yol mesafesi 101-115 kilometre arası: 84 TL 

Yol mesafesi 351-450 kilometre arası: 144 TL 

Yol mesafesi 651-700 kilometre arası: 174 TL

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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