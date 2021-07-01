SON DAKİKA! Otogaza 39 kuruşluk zam: Bu geceden itibaren geçerli olacak!

Son dakika haberi... Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren gelecek zamla 39 kuruş artacak. Yine 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak 25 kuruşluk zam ise EŞEL Mobil'den karşılanacak ve pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.