Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı? İşte Kura çekiminin sonucu Parti Parti, İttifak İttifak!

Son dakika: 14 Mayıs'taki seçimler için partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri YSK tarafından yapılan kurayla belli oldu.
Türkiye'de adım adım seçim takvimi işlerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim sürecine ilişkin süreci yürütüyor. Bu çerçevede seçimlerde yer alacak partilerin oy pusulasındaki sıralaması için kura çekilişi yapılıyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener, kura öncesi yaptığı açıklamada 2 adet cam fanus bulunduğunu birinde siyasi partilerin isimlerinin yer aldığını diğerinde ise sıra numaralarının olduğunu kaydetti. Kura çekiminde önce partilerin isimlerini sonra ise partinin oy pusulasında yer alacağı sıra numarası çekileceğini ifade etti. Açıklamasının sonunda ise seçimlerin Türk milletine ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.
Oy Pusulaları Basımı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak Oy pusulaların basımına 12 Nisan'da başlanacak. Milletvekili seçimleri için ise 19 Nisan'da gerçekleşecek.
Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada yer aldı?
İşte Kura çekimi sonuçları:
- Bağımsız Türkiye Partisi - 20. sıra
- Anavatan Partisi - 12. sıra
- Türkiye Değişim Partisi - 2. sıra
- Vatan Partisi - 16. sıra
- Milli Yol Partisi - 15. sıra
- Halkın Kurtuluş Partisi - 14. sıra
- ATA İttifakı - 19. sıra
- Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
- Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
- Cumhur İttifakı - 8. sıra
- Güç Birliği Partisi - 17. sıra
- Millet İttifakı - 18. sıra
- Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra
- Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
- Genç Parti - 6. sıra
- Yenilik Partisi - 13. sıra
- Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
- Millet Partisi - 3. sıra
- Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
- Memleket Partisi - 7. sıra
İttifakların Kendi İçindeki Sıralamaları
ATA İttifakı:
Zafer Partisi - 2
Adalet Partisi - 1
Cumhur İttifakı:
MHP - 4
AK Parti - 2
Yeniden Refah Partisi - 3
BBP - 1
Emek ve Özgürlük İttifakı:
Yeşil Sol Parti - 1
TİP - 2
Millet İttifakı:
İYİ Parti - 5
Gelecek Partisi - 1
DEVA Partisi - 3
CHP - 4
Saadet Partisi - 6
Demokrat Parti - 2
Sosyalist Güç Birliği İttifakı:
Sol Parti - 3
Türkiye Komünist Hareketi - 2
Türkiye Komünist Partisi - 1