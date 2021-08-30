Lyme hastalığı nedir? | Belirtileri nelerdir? | Ölümcül mü? | Lyme hastalığı tedavisi nedir?Elisabeth Kieselstein Cord Hamm kimdir? | Ne hastasıydı? | Elisabeth Kieselstein Cord Hamm neden öldü?Acılar içinde öldü! ABD'li ünlü sanatçı Elisabeth Kieselstein Cord Hamm hayata gözlerini yumduSon dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer olduProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan vatandaşlara çağrı: Engellemeliyiz!30 Ağustos 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Katliam gibi kaza! 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!Son dakika | Hain saldırı! PKK sivilleri hedef aldı!30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama 2021Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 30 Ağustos 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer oldu

Son dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer oldu

Son dakika haberi... Ozan Kabak, Premier Lig takımlarından Norwich City'ye transfer oldu.

Son dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer oldu

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Transfer sonrası yaptığı açıklamada bulunan Ozan Kabak, şu ifadeleri kullandı:

"Norwich City'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçen yıl Premier League'de oynadım ve bundan çok zevk aldım. Yeniden Premier League'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich City'e geldim"

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren Ozan Kabak, 9 maçta Kırmızılar'ın formasını giydi. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT