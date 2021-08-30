Son dakika | Ozan Kabak, Norwich City'e transfer oldu

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Transfer sonrası yaptığı açıklamada bulunan Ozan Kabak, şu ifadeleri kullandı:

"Norwich City'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Geçen yıl Premier League'de oynadım ve bundan çok zevk aldım. Yeniden Premier League'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich City'e geldim"

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren Ozan Kabak, 9 maçta Kırmızılar'ın formasını giydi.