Son dakika! Pakistan'da Cuma cemaatine bombalı saldırı! 30 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika! Pakistan yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Peşaver kentinde bulunan bir camide patlama meydana geldi. Patlamanın sebebinin ise kasten bombalı saldırı olduğu öğrenildi. Polis, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

İMRAN KHAN'DAN PAYLAŞIM

Yaralıların kaldırıldığı Lady Reading Hastanesi'nin Sözcüsü Muhammed Asım Han, AFP'ye en az 30 ölü ve 56 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Pakistan Başbakanı İmran Khan da saldırıyı kınayan paylaşım gerçekleştirirken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin henüz belli olmadığını açıkladı.