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Son dakika! Paralimpik Oyunları'ndaki ikinci altın madalya kadınlar golbolde geldi!

Son dakika! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

Son dakika! Paralimpik Oyunları'ndaki ikinci altın madalya kadınlar golbolde geldi!

Son dakika haberi... Türkiye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki ikinci madalyasını Kadınlar Golbol kategorisinde aldı. Millilerimiz ABD ile karşı karşıya geldi. Rakibini 9-2'lik skorla geçen sporcularımız altın madalyaya ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye Tokyo Paralimpik Oyunları'nda toplamda15. madalyasına ulaşırken, ikinci altın madalyasını da elde etmiş oldu.

Son dakika! Paralimpik Oyunları'ndaki ikinci altın madalya kadınlar golbolde geldi!

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