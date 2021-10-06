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  3. Son dakika | Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika | Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika haberi... Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika | Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika haberi... Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan 353 oyla geçti.

5 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda oy birliğiyle geçen teklif, bugün Genel Kurul'da kabul edildi.

PARİS İKLİM ANLAŞMASININ İÇERİĞİ

Paris Anlaşması, Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edildi.

Dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olarak tarihi önem taşıyan Paris Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu hedef petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmeyi de beraberinde getiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte ülkelerin ulusal katkı beyanları ile emisyon azaltım ve sınırlama hedefleri koymasının istendiği anlaşma çerçevesinde, kararların uygulanması gözden geçiriliyor ve tüm tarafların çalışmaları izleniyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASINDA NELER VAR?

Gerek belirtilen hedeflere ulaşmada, gerek diğer maddelerde uygulamada "ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler" ilkesi prensip olarak benimsenmiştir. Buna göre ülkelerin küresel iklim eylemlerine, kendi imkanları doğrultusunda mümkün mertebe katkı sunmaları öngörülmüştür. Ülkelerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi uyarınca gerçekleştirecekleri azaltım, uyum, finans, teknoloji transferi ve kapasite inşası konusundaki Anlaşma'nın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı "Ulusal Katkı Beyanlarını" her 5 yılda bir sunmaları öngörülmüştür..

Berkem Temizel
Gece Editörü
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