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  3. Son dakika | Paşinyan'dan 'şartlı erken seçim' açıklaması!

Son dakika | Paşinyan'dan 'şartlı erken seçim' açıklaması!

Son dakika haberi.. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu ifade etti.

Son dakika | Paşinyan'dan 'şartlı erken seçim' açıklaması!

Son dakika haberi.. Ermenistan'da darbe girişiminin ardından halkı sokağa çağırarak direnişe geçen Başbakan Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada muhalefetin kendisi hakkındaki pozisyonunu kabul etmesi durumunda erken seçimlere gitmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan'da yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Paşinyan, açıklamasında yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması ile ilgili çalışma başlatacaklarını belirtti.

Bunun dışında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni anayasaya ilişkin Ekim sayında halk oylaması yapılmasını teklif etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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